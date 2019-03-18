Прокуратура и родственники потерпевших недовольны приговором по делу о гибели детей на Сямозере

Они заявили, что будут обжаловать решение Петрозаводского городского суда. Он, в частности, приговорил к 9,5 годам колонии общего режима бывшего директора лагеря Елену Решетову. Такой же срок получил и бывший координатор лагеря Вадим Виноградов.

Обвинительный приговор вынесен троим из шести фигурантов дела.

Решение Петрозаводского суда слишком мягкое , — считает депутат заксобрания Карелии, представитель партии «Яблоко» Евгений Рогалевич.

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодка перевернулась. Погибли 14 человек.

После этой трагедии были серьезно ужесточены правила организации детского отдыха, был даже принят специальный закон, — напомнил «Эху Москвы» первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

После трагедии на Сямозере в России начались массовые проверки лагерей, часть из которых из-за нарушений была закрыта.