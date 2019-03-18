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08:15, 18 марта 2019

В Якутске около 200 человек накануне вечером вышли на стихийный антимигрантский митинг

Поводом стало изнасилование и похищение местной жительницы. В этом преступлении подозревают выходцев из Средней Азии, пишет сайт «Якутия инфо». По его данным, полиция от участников несанкционированной акции разойтись и оформить заявку на проведение официального мероприятия. Активисты вновь намерены собраться сегодня вечером.



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