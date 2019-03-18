Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон ввёл против него санкции без справедливого разбирательства

Именно этим бизнесмен в интервью телеканалу CNBC объяснил подачу иска к Минфину США и главе ведомства Стивену Мнучину. Предприниматель добавил, что санкции являются очень мощным инструментом. По словам Дерипаски, из-за ограничений ему пришлось приспосабливаться к новой реальности. О подаче иска стало известно в минувшую пятницу.