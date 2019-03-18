Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон ввёл против него санкции без справедливого разбирательства
Именно этим бизнесмен в интервью телеканалу CNBC объяснил подачу иска к Минфину США и главе ведомства Стивену Мнучину. Предприниматель добавил, что санкции являются очень мощным инструментом. По словам Дерипаски, из-за ограничений ему пришлось приспосабливаться к новой реальности. О подаче иска стало известно в минувшую пятницу.
Комментарии1
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lenin3 18 марта 2019 | 08:19
Чтобы на 100% выиграть ,надо было подавать иск в Басманный суд...)))