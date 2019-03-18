В Конгресс США внесён законопроект о наказании за поддержку Николаса Мадуро россиянами и гражданами других стран

Документ опубликован на сайте ведомства. Авторы считают, что оказывающим поддержку силовых структур Венесуэлы следует запретить въезд в Соединённые Штаты. В тексте подчёркивается, что увеличение присутствия России в Западном полушарии вызывает беспокойство Вашингтона и союзников в регионе, пишет РБК.