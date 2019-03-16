Прощание с медиаменеджером, одним из основателей НТВ Игорем Малашенко пройдет на Троекуровском кладбище

Он был значительной фигурой в российской медиасреде и общественной жизни, отмечал в эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман. Он выразил соболезнования родным и близким Игоря Малашенко. Медиаменеджеру и политтехнологу было 64 года, его нашли мертвым в Испании. По версии правоохранительных органов, речь идет о самоубийстве.