Крупный астероид приближается к Земле

Максимальное сближение ожидается в пятницу, когда он пролетит на расстоянии 305 тыс. км. Это почти на 80 тыс. км. меньше, чем расстояние между Землей и Луной, говорят в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Скорость движения астероида составляет около 5 км/с, а диаметр — от 18 до 40 м.