Крупный астероид приближается к Земле
Максимальное сближение ожидается в пятницу, когда он пролетит на расстоянии 305 тыс. км. Это почти на 80 тыс. км. меньше, чем расстояние между Землей и Луной, говорят в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Скорость движения астероида составляет около 5 км/с, а диаметр — от 18 до 40 м.
Комментарии3
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tvitov66 18 марта 2019 | 08:10
Если спалить ещё 4-5 верблюдов и долго бить в бубен, то прямо на на пиндостан попадет - в Йеллоустонский вулкан
stoficer 18 марта 2019 | 08:15
Я собираюсь на 2 недели на рыбалку на р. Салмыш, Оренбургская область. Много щуки, голавля, огромные окуни. И рядом с палаткой кабаны хрюкают. 89878551185
satttana_perrrrkele 18 марта 2019 | 08:18
предлагаю запулить по астероиду Рогозиным. Два бессмысленных создания, пусть встретятся