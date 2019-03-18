Завершено расследование дела в против экс-вице-президента и собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова
Ему предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере и растрате. По словам адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, его подзащитный приступил к ознакомлению с материалами. По версии следствия, обвиняемый перевел ценные бумаги из одной своей компании в другую, заменив их векселями. Сам Хачатуров вины не признает. С апреля прошлого года он находится под стражей.
Комментарии2
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permsky_valenok 18 марта 2019 | 08:19
"...обвиняемый перевел ценные бумаги из одной своей компании в другую, заменив их векселями". Иными словами, заменил одни активы другими. И в чем здесь конкретно преступление-то? Г-да журналисты, это зачем такая скупая информация?
protiwvsex 18 марта 2019 | 08:21
Интересно, почему частная компания носит приставку РОС, чтобы легче было воровать? Это ещё раз доказывает, что здесь присутствует крыша власти, причём сверху.