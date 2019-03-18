Завершено расследование дела в против экс-вице-президента и собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова

Ему предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере и растрате. По словам адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, его подзащитный приступил к ознакомлению с материалами. По версии следствия, обвиняемый перевел ценные бумаги из одной своей компании в другую, заменив их векселями. Сам Хачатуров вины не признает. С апреля прошлого года он находится под стражей.