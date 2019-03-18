Компания Boeing планирует выпустить программное обновление самолетов 737 Max в течение 10 дней

Однако в корпорации отмечают, что пока нет доказательств, что именно эта система стала причиной авиакатастрофы в Эфиопии. Обновление затронет систему MCAS, которая борется со сваливанием лайнера при отключенном автопилоте, сообщает агентство FP. Сейчас разрабатывают новые пилотные дисплеи и противостопорные системы.

В то же время расшифровка данных «черного ящика» Boeing 737 MAX 8, который разбился в Эфиопии, показала сходство катастрофы с крушением такого же самолета в Индонезии в октябре 2018 года. Причиной авиакатастроф стали сбои в работе приборов, заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес. В ближайшее время данные самописцев изучат подробнее в ходе расследования, доклад опубликуют в течение месяца.

Расшифровка показала, что индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета. Это происходило из-за автоматической система, установленной на этом лайнере. Как отмечает газета The Washington Post, производитель самолетов мог самостоятельно сертифицировать Boeing 737 MAX 8 «по серым схемам».

Пилотов Boeing 737 MAX учили управлять новой моделью самолета при помощи приложения на планшете iPad.