Суд в Чечне должен огласить приговор главе грозненского «Мемориала» Оюбу Титиеву

Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Сам правозащитник вины не признает. Он настаивает, что наркотики ему подбросили. «Дело против Титиева сфальсифицировано», — говорил в эфире «Эха Москвы» адвокат главы грозненского «Мемориала» Илья Новиков. Он добавил, что судебный процесс на всех этапах развивался по заранее известному сценарию. Обвинение просит для правозащитника 4 года лишения свободы в колонии общего режима.