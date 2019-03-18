Российские учителя стали уезжать в Монголию на заработки

Как пишет бурятская газета «Номер один», местных педагогов привлекает в соседнем государстве высокая зарплата, она в среднем в 3-4 раза выше, чем дома, хорошие условия труда и уважительное отношение. Наиболее востребованными в Монголии стали учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также математики.