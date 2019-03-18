Российские учителя стали уезжать в Монголию на заработки
Как пишет бурятская газета «Номер один», местных педагогов привлекает в соседнем государстве высокая зарплата, она в среднем в 3-4 раза выше, чем дома, хорошие условия труда и уважительное отношение. Наиболее востребованными в Монголии стали учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также математики.
Комментарии15
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ansata 18 марта 2019 | 07:57
Упс...
tvitov66 18 марта 2019 | 08:05
ansata: я так и не понял - а кто следующие выборА рисовать будет?
vor_on 18 марта 2019 | 08:18
tvitov66:
попы в рясах, кто ж ещё...
alo0000 18 марта 2019 | 08:21
tvitov66: Учителя физкультуры: «Делай - раз, делай - два!»...
alo0000 18 марта 2019 | 07:57
Если это не фейк, то это - кабздец.
luger_max_otto 18 марта 2019 | 08:00
Это не фейк, это позднепутинская Россия. Их к примеру Алтая или Хакассии учителя бегут в Монголию.
zztop1960 18 марта 2019 | 08:06
alo0000: Возвращение в родную гавань
alehan22719 18 марта 2019 | 07:58
В Монголии з-п выше чем в путирашке? Прикол:)))) лихие путинские годы....:)))
ostapba 18 марта 2019 | 07:59
Откудова и есть пошла Феордация.
Откуда и зачалась грамотность письменностью на заборах.
И за углом, в сакральных местах.
Дырка в домике это уже тлетворное влияние Запада.
Даже..
tvitov66 18 марта 2019 | 08:03
То есть в бизнес они не хотят и макарошки тоже ....
serjo1977 18 марта 2019 | 08:03
...шёл двадцатый год "вставания с колен".
zibex 18 марта 2019 | 08:05
Это прекрасно! Наверное кричат там Крымнаш!
nikchimzwet886 18 марта 2019 | 08:06
Учителя русского языка это еще хорошо. Вот когда будут английского...
ddd48 18 марта 2019 | 08:12
Действительно, может плюнуть на всё и уехать в Улан-Батор?
vor_on 18 марта 2019 | 08:15
Шпицрутены надо бы им ввести, чтоб родину любили крепче!!..