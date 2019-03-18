Новая серия губернаторских отставок может стартовать уже на этой неделе

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, времени для кадровых решений остается немного, исполняющим обязанности губернаторов необходимо будет готовиться к выборам. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал изданию, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил. По словам собеседников газеты, в отставку могут уйти от трех до шести региональных руководителей. Среди них, как ожидается, глава Мурманской области Марина Ковтун, алтайский губернатор Александр Бердников, Юрий Берг в Оренбургской области и Борис Дубровский в Челябинской.