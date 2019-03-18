Саудовский принц, по некоторым данным, санкционировал преследование инакомыслящих еще до убийства Хашогги

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретными отчетами разведки, по приказу Мухаммеда бен Салмана была сформирована специальная группа оперативников. Они осуществили десяток операций, в том числе похищение, задержание и пытки саудовских граждан. Сейчас часть членов этой группы находятся под следствием в связи с убийством Джамаля Хашогги.