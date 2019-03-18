Сербская полиция задержала семерых участников беспорядков в Белграде
В субботу протестующие ворвались в здание телецентра. Они требовали предоставить эфир оппозиции. Накануне участники протестов прорвали оцепление у президентского дворца и некоторое время блокировали резиденцию главы государства. В МВД Сербии говорят, что в результате стычек пострадали несколько стражей порядка Антиправительственные выступления в республике не стихают с конца прошлого года. Их участники требуют отставки президента Александара Вучича.
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