Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил сменить правительство

Он потребовал от своих министров уйти в отставку, написала в «Твиттере» вице-президент республики Делси Родригес. Речь, по ее словам, идет о полной «реструктуризации» кабинета министров для защиты родины. Изменения проходят на фоне обострения политического, экономического и социального кризисов в Венесуэле. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуйдо. В стране не стихают массовые акции протеста.