Полиция Австралии провела обыски в связи с массовыми убийствами в Новой Зеландии

Сотрудники контртеррористического подразделения пришли в дома родственников обвиняемого в нападении Брентона Таранта. В правоохранительных органах говорят, что семья Тарранта оказывает содействие расследованию. По словам представителей министерства внутренних дел страны, за последние три года обвиняемый провел в Австралии всего 45 суток, и за это время не попал в списки лиц, связанных или подозреваемых в террористической деятельности. В результате стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча были убиты 50 человек. Сам Тарант задержан и находится под стражей.