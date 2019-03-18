Минобороны США отрицает планы оставить около тысячи военнослужащих в Сирии
По словам главы Комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, Пентагон выполняет распоряжение президента Дональда Трампа о выводе войск из арабской республики. Накануне газета The Wall Street Journal утверждала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон обсуждает планы сохранить контингент в Сирии. Белый дом, по информации издания, готов пойти на это ради создания безопасной зоны на северо-востоке республики. Кроме того, еще одной причиной называли затянувшиеся переговоры по этому вопросу с Турцией, союзниками в Европе и курдами. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести подразделения из Сирии.
Комментарии1
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stoficer 18 марта 2019 | 07:47
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