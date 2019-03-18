Суд в Чечне должен огласить сегодня приговор главе грозненского «Мемориала» Оюбу Титиеву
Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, он вины не признает. Глава чеченского «Мемориала» настаивает, что наркотики были подброшены. Сам он и его коллеги считают, что это дело связано с его правозащитной деятельностью. Обвинение попросило для Титиева наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. В поддержку правозащитника выступали множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему меру.
Комментарии1
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nikylin 18 марта 2019 | 07:56
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