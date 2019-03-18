Тверской суд Москвы должен рассмотреть иск с требованием прекратить использование реагентов зимой
Его к департаменту ЖКХ столицы подала группа муниципальных депутатов. «В этом деле есть полноценная возможность склонить судей на сторону заявителей», — считает глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. «Такая практика борьбы со льдом нарушает Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду», — заявил Яшин.
Комментарии2
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nikchimzwet886 18 марта 2019 | 07:57
А ходить по льду и падать не нарушает конституционные права граждан?
ma1nbrain 18 марта 2019 | 08:02
nikchimzwet886: песок и гранитная крошка. Знаешь такое?