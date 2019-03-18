Тверской суд Москвы должен рассмотреть иск с требованием прекратить использование реагентов зимой

Его к департаменту ЖКХ столицы подала группа муниципальных депутатов. «В этом деле есть полноценная возможность склонить судей на сторону заявителей», — считает глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. «Такая практика борьбы со льдом нарушает Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду», — заявил Яшин.