Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Новосибирске из-за срабатывания датчика

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Максим Якушев.

«При взлете у самолета «Airbus A320» сработал датчик неисправности лопаток двигателя, взлет был остановлен. На борту находились 157 пассажиров, никто не пострадал», — сказал Якушев.

По его словам, вылет пассажиров к месту назначения намечен на 11:00 (07:00 мск), по факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку.