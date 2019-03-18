Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Новосибирске из-за срабатывания датчика
Об этом сообщил агентству «Интерфакс» и.о. старшего помощника
Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Максим Якушев.
«При взлете у самолета «Airbus A320» сработал датчик неисправности лопаток двигателя, взлет был остановлен. На борту находились 157 пассажиров, никто не пострадал», — сказал Якушев.
По его словам, вылет пассажиров к месту назначения намечен на 11:00 (07:00 мск), по факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку.
Комментарии2
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ts 18 марта 2019 | 07:53
Хорошо, что не успели пройти рубеж взлета. Молодцы пилоты!
satttana_perrrrkele 18 марта 2019 | 08:08
***На борту находились 157 пассажиров, никто не пострадал***
никто не пострадал от срабатывания датчика? А могло быть иначе??
Датчик для того и нужен, чтобы показывать неисправность. Пилоты не стали взлетать с неисправным двигателем - это часть их работы.
В чем событие??