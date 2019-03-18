Почтовый голубь продан за рекордную сумму — 1 млн. 252 тыс. евро
Это произошло на аукционе в Бельгии. Как передает местный телеканал RTBF, фламандскому голубю по кличке Армандо пять лет. Он признан одним из лучших в истории голубиных гонок и является обладателем многочисленных наград. Покупателем стал гражданин Китая, который намерен разводить у себя эту породу.
Комментарии2
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putn_pnh 18 марта 2019 | 07:48
Покупателем стал гражданин Китая
Походу Китай только голубями с Европой связаться может.
stoficer 18 марта 2019 | 08:18
Дурак ты ухи тебя холодные. Я собираюсь на 2 недели на рыбалку на р. Салмыш, Оренбургская область. Много щуки, голавля, огромные окуни. И рядом с палаткой кабаны хрюкают. 89878551185