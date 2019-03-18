Это произошло на аукционе в Бельгии. Как передает местный телеканал RTBF, фламандскому голубю по кличке Армандо пять лет. Он признан одним из лучших в истории голубиных гонок и является обладателем многочисленных наград. Покупателем стал гражданин Китая, который намерен разводить у себя эту породу.