Власти Псковской области решили разобраться в истории с травлей семьи, которая попросила помощи у президента

По распоряжению губернатора, в деревню Томсино направлена комиссия. На прошлой неделе ряд изданий рассказали, как местные жители резко изменили отношение к семье Елены Перчиковой после того, как ее 12-летня дочь Тася попросила в письме к Владимиру Путину подарить ее маме мини-трактор или мотоблок. Ребенок рассказал о тяжелом материальном положении семьи и закрытии сельской школы. Между тем, Елена Перчикова опасается, что комиссия может в итоге отнять у нее дочь. Женщина сказала «Радио Свобода», что к ней уже приходили сотрудники местной опеки с проверкой условий проживания девочки и ее занятости домашним хозяйством.