В Германии продолжают разыскивать причастных к массовой утечке личных данных политиков

Следователи сомневаются, что 20-летний подозреваемый действовал в одиночку. Задержанный молодой человек дал признательные показания, однако не смог показать, как он осуществил кибератаку, сообщает телеканал АРД со ссылкой на источник. Ранее в Германии были опубликованы данные почти девятисот политиков страны и некоторых знаменитостей.