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06:32, 17 января 2019

Евросоюз готов отложить выход Великобритании из ЕС до 2020 года

Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники. Германия и Франция, могут продлить переговоры с Лондоном из-за возможного политического кризиса в стране. Предполагается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта. Однако парламент страны во вторник проголосовал против соглашения с ЕС об условиях выхода из содружества. После этого на голосование был поставлен вопрос о недоверии правительству, но большинство депутатов накануне высказались против, и Тереза Мэй сохранила пост премьера.

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