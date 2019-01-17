В Тольятти учительница ударила пятиклассницу на уроке по лицу. Ролик опубликован в интернете
«Вы с ума сошли», кричит ребенок. «Я хочу, чтобы ты вела себя как положено», — говорит педагог. Сообщается, что ученица рисовала на уроке. По информации РЕН ТВ, женщина работает завучом. Некоторые ученики рассказали, что преподавательница ведет себя подобным образом не в первый раз. Руководство школы инцидент пока не комментировало.
Комментарии1
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hardbone 17 января 2019 | 06:48
Сейчас будут сообщения клоунов, что это Путин выстроил такую вертикаль...