Пираты, которые захватили российских моряков, вышли на связь
Попавший в плен капитан сухогруза сказал судовладельцу, что все живы и содержатся в более-менее приличных условиях. Это рассказал ТАСС председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, переговоры с пиратами идут через британскую компанию-посредника. Сумма выкупа не называется.
В ночь на 2 января пираты напали в территориальных водах Бенина на судно под флагом Панамы. Из 24 человек были захвачены шестеро, все россияне.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.