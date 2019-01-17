США продлили до 28 января срок заключения сделок с компаниями, которые связаны с Олегом Дерипаской

К этой дате американцы должны избавиться от акций и долговых инструментов «Русала» и холдинга En+. Ранее этот срок истекал 21 января. Накануне резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в Сенате США. Для того, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение, не хватило трех голосов