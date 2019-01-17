Власти США заподозрили китайскую компанию «Хуавей» в причастности к хищению коммерческой информации

Ведется расследование, пишет газета Wall Street Journal. По сведениям ее источников, обвинения могут быть предъявлены из-за оборудования, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов. Финансовый директор «Хуавей» в декабре была задержана в Канаде по запросу США, где ее обвиняют в нарушении санкций против Ирана. В Польше сотрудника китайской компании недавно обвинили в шпионаже