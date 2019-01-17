Министр связи самопровозглашенной ДНР подал в суд на компанию «Рамблер» и издательский дом «Аргументы недели»
Иск о защите чести и достоинства на 1 миллион рублей принял Симоновский суд Москвы. Заседание состоится 24 января. Как сообщил РИА адвокат Алексей Кузнецов, его клиент Виктор Яценко требует опровергнуть утверждения о том, что он якобы мог передавать спецслужбам Украины переговоры руководства самопровозглашенной республики.
Комментарии3
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zkotor 17 января 2019 | 06:24
А что, бандиты сепары какой то дыныры защищены расейскими судамии законами? -какая гадость нынешняя раша!
vitaly_mrx23 17 января 2019 | 06:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wlad5210 17 января 2019 | 06:24
Полный абсурд . Со слов руководства РФ, ДНР - это Украина