Министр связи самопровозглашенной ДНР подал в суд на компанию «Рамблер» и издательский дом «Аргументы недели»

Иск о защите чести и достоинства на 1 миллион рублей принял Симоновский суд Москвы. Заседание состоится 24 января. Как сообщил РИА адвокат Алексей Кузнецов, его клиент Виктор Яценко требует опровергнуть утверждения о том, что он якобы мог передавать спецслужбам Украины переговоры руководства самопровозглашенной республики.