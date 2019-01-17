В Грузии сегодня траур по погибшим в результате взрыва газа
Жертвами стали 4 человек, в том числе четырехлетний ребенок. По данным Минздрава, пострадали восемь, среди них шесть детей. Взрыв прогремел в Тбилиси накануне вечером в многоэтажном доме, который построили около года назад. Как сообщают СМИ, жильцы утром из-за сильного запаха газа вызвали сотрудников газораспределительной компании, но специалисты утечку не обнаружили.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mrx23 17 января 2019 | 06:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.