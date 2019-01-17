В Грузии сегодня траур по погибшим в результате взрыва газа

Жертвами стали 4 человек, в том числе четырехлетний ребенок. По данным Минздрава, пострадали восемь, среди них шесть детей. Взрыв прогремел в Тбилиси накануне вечером в многоэтажном доме, который построили около года назад. Как сообщают СМИ, жильцы утром из-за сильного запаха газа вызвали сотрудников газораспределительной компании, но специалисты утечку не обнаружили.