В Ростовской области сегодня похоронят двух женщин, погибших в результате взрыва газа
Завтра в городе Шахты простятся с семьей из трех человек. Взрыв газа произошел в понедельник в девятиэтажном жилом доме. Президент Владимир Путин по просьбе жильцов поручил предоставить им новое жилье. Накануне вечером в Следственном комитете сообщили, что следов взрывчатки на месте ЧП не обнаружено. Ранее, 31 декабря, обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске, согласно приоритетной версии, из-за взрыва газа. Погибли 39 человек.
Комментарии1
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