Настю Рыбку и Алекса Лесли должны депортировать сегодня из Таиланда
Суд королевства ранее признал их, а также еще шестерых фигурантов, виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера.
Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, гражданка Белоруссии, поэтому ее должны депортировать в Минск. Алекса Лесли, он же Александр Кириллов, отправят в Россию. При этом, как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник, так как они не находятся в международном розыске и не подвергаются процедуре экстрадиции, конвой их в самолетах сопровождать не будет, а значит, они далее смогут отправиться в любую страну. Ранее Настя Рыбка и Алекс Лесли просили политического убежища в США, опасаясь последствий публикации расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. В основу легли публикации из Инстаграма Рыбки, которая также участвовала в этой поездке. Расследование было опубликовано еще до того, как Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде.
Ранее Настя Рыбка и Алекс Лесли признали себя виновными, после чего тайский суд приговорил их к 18 месяцев заключения. Половину этого срока они уже отсидели в следственном изоляторе, поэтому их освободили по УДО
Комментарии1
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