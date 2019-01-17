Владимир Путин посетит сегодня с официальным визитом Сербию
По итогам планируется подписание двух десятков документов.
В ходе переговоров со своим сербским коллегой Алексанром Вучичем, Путин, как ожидается, обсудит совместные проекты в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры и инновационных технологий, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одной из тем станет продление газопровода «Турецкий поток». Также будут обсуждаться региональные и актуальные
международные вопросы. В том числе, косовская проблематика. Переговоры пройдут в два раунда — в узком и расширенном составах. По итогам главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Как сказал помощник российского президента, в ходе встречи Путин вручит Вучичу орден Александра Невского за большой личный вклад в расширение сотрудничества с Россией. Вместе они возложат венки к монументу освободителям Белграда и памятнику советскому солдату. Кроме того, Путин осмотрит выставку архивных документов, посвященную русско-сербским связям и посетит храм святого Саввы, который является одним из крупнейших в мире, а затем встретится с сербским патриархом.
МВД Сербии пообещало максимальные меры безопасности на фоне сообщений местных СМИ о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время визита в Белград российского лидера. Официально эта информация не подтверждена.
Комментарии5
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foma55 17 января 2019 | 06:13
А чего Путин туда поехал?! Военную базу там не поставит, а больше что?
zkotor 17 января 2019 | 06:28
Ещё одни с Ымперским мусором в черепах и руками из задницы подсели на кормление
vitaly_mrx23 17 января 2019 | 06:30
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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ostapba 17 января 2019 | 06:47
Была ли в составе СССР федеративная Россия??
Или Российская Федерация даже??
P.S. кто наазначил правоприемником Сербию базлать от лица Югославии из нижеприлагаемого списка:
..Азербайджанская ССР
Армянская ССР
Белорусская ССР
Грузинская ССР
Казахская ССР
Киргизская ССР
Латвийская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
РСФСР
Таджикская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Украинская ССР
Эстонская ССР.
ostapba 17 января 2019 | 06:41
Покойный СССР собирается навестить покойника СРФЮ?
Шабаш.. устроить. На гробах даже.