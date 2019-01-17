Владимир Путин посетит сегодня с официальным визитом Сербию

По итогам планируется подписание двух десятков документов.

В ходе переговоров со своим сербским коллегой Алексанром Вучичем, Путин, как ожидается, обсудит совместные проекты в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры и инновационных технологий, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одной из тем станет продление газопровода «Турецкий поток». Также будут обсуждаться региональные и актуальные

международные вопросы. В том числе, косовская проблематика. Переговоры пройдут в два раунда — в узком и расширенном составах. По итогам главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Как сказал помощник российского президента, в ходе встречи Путин вручит Вучичу орден Александра Невского за большой личный вклад в расширение сотрудничества с Россией. Вместе они возложат венки к монументу освободителям Белграда и памятнику советскому солдату. Кроме того, Путин осмотрит выставку архивных документов, посвященную русско-сербским связям и посетит храм святого Саввы, который является одним из крупнейших в мире, а затем встретится с сербским патриархом.

МВД Сербии пообещало максимальные меры безопасности на фоне сообщений местных СМИ о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время визита в Белград российского лидера. Официально эта информация не подтверждена.