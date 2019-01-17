Суд в Петербурге сегодня рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения фигуранту дела «Сети»

Виктор Филинков уже год находится под арестом.

Заседание по делу Виктора Филинкова начнется в полдень в Городском суде Петербурга. Следствие в очередной раз выступило с ходатайством о продлении для него меры пресечения в виде заключения под стражей. Ранее этот же суд отказал в апелляции, которую подавал адвокат Филинкова Виталий Черкасов. Защитник тогда отмечал, что вопрос о нахождении обвиняемого в СИЗО необходимо пересмотреть из-за процессуальных ошибок. В частности, суд нижестоящей инстанции, согласно официальному постановлению, проходил в открытом режиме. Хотя в реальности, утверждал Черкасов, заседание было закрытым. Напомню, по версии следствия Виктор Филинков и другие фигуранты дела «Сети» якобы готовили вооруженный государственный переворот и теракты. В свою очередь, молодой человек утверждал, что силовики выбили из него признательные показания под пытками.

Два фигуранта дела «Сети» ранее признали вину и стали сотрудничать со следствием.