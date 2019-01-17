В Карельском областном суде сегодня пройдет очередное заседание по делу Юрия Дмитриева
На сей раз главу местного отделения «Мемориала» обвиняют в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.
Последнее заседание по делу Дмитриева прошло еще 18 декабря – тогда решено было оставить историка под арестом, так что Новый год он встретил в СИЗО. Сегодня судебный процесс возобновится.
Прошлой весной Дмитриева оправдали, но уже в июне это решение было отменено. Более того, обвинение расширилось. Теперь, кроме изготовления порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери, ему вменяют и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Дело завели после общения приемной дочери с бабушкой, психологом и представителем Следственного комитета.
Глава карельского «Мемориала» все обвинения отвергает – по его словам, он действительно делал снимки голой девочки, но лишь по совету врача, чтобы отслеживать физическое развитие ребенка. В интервью изданию 7x7 Дмитриев также рассказал, что не верит в то, что девочка дала против него показания.
По статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего Дмитриеву грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии1
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