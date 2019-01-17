США в начале февраля начнут процесс выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Об этом заявили в Госдепартаменте.

Вашингтон до сих пор не получил от Москвы гарантии выполнения соглашения. США в декабре дали российским властям два месяца. Поэтому 2-го февраля страна начнёт процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности, предупредила замгоссекретаря Андреа Томпсон. Она занимается вопросами международной безопасности и контроля над вооружениями. По словам Томпсон на выход США из договора может повлиять только радикальное изменение позиции Кремля. Цитата: «Дверь для диалога между странами по стратегической стабильности открыта». Томпсон пояснила, что претензии Вашингтона вызывает новая российская крылатая ракета. Её нужно уничтожить или уменьшить дальность действия. Штаты после выхода из договора о ликвидации ракет могут начать разработку ранее запрещённых систем вооружения, сказала замгоссекретаря. В свою очередь, постпред США при НАТО Кей Бейли подчеркнула: после приостановки обязательств по соглашению у России будет ещё полгода чтобы выполнить условия договора. В Москве не раз заявляли, что это делают. Выход США из соглашения приведёт к гонке вооружений, заявили в Минобороны.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан лидерами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в конце 1987го года и следующим летом вступил в силу.