Авиакомпания «Победа» может прекратить полеты за рубеж из Петербурга из-за действий силовиков
Об этом пишут «Ведомости». Как отмечает газета, при попытке забронировать билеты на март система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. Билетов на этот месяц в Лондон и Стамбул нет, причем в эти города самолеты лоукостера летают только из Петербурга. На этой неделе в «Пулково» из-за различных проверок были задержаны 17 рейсов. По сведениям газеты, это месть силовых структур за отказ дочерней компании «Аэрофлота» брать на борт депортированных иностранцев без билетов.
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