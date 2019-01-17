На Украине арестовали журналистку, которую выдворили из России
Решение вынес суд в Харькове. Журналистка Елена Бойко на родине подозревается в сепаратизме и государственной измене. Как сообщает телеканал АТН, она пыталась вернуться в Россию и написала заявление на предоставление политического убежища. Из России ее депортировали как нелегального мигранта.
Комментарии1
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ltvjrhfn2 17 января 2019 | 05:09
к Савченко в камеру её, обе агентши темнейшего..