Один из самых успешных американских инвесторов Джон Богл умер в возрасте 89 лет
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на его семью. Ранее бизнесмен перенес шесть инфарктов. Джон Богл в 1975 году основал группу Vanguard. Сейчас она распоряжается активами на сумму более 5 триллионов долларов, которые ей передали в управление 20 миллионов инвесторов из почти 170 стран мира. Богл написал 13 книг об инвестициях.
Комментарии1
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hrzn877 17 января 2019 | 04:16
Молодец, конечно, Джон Богл, но с собой ничего взять не смог - как ни с чем родился, так ни с чем ушёл. Нам ничего здесь не принадлежит, даже наше собственное тело. Фактически всё мы берём в рент и на время - странно, не правда ли?..