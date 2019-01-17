Один из самых успешных американских инвесторов Джон Богл умер в возрасте 89 лет

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на его семью. Ранее бизнесмен перенес шесть инфарктов. Джон Богл в 1975 году основал группу Vanguard. Сейчас она распоряжается активами на сумму более 5 триллионов долларов, которые ей передали в управление 20 миллионов инвесторов из почти 170 стран мира. Богл написал 13 книг об инвестициях.