Первый пилотируемый корабль компании Boeing полетит к МКС в конце марта
Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Корабль Starliner отправится на орбиту сначала в беспилотном режиме, а с экипажем – в конце августа. Раньше начнутся аналогичные испытания другого американского корабля — корабля Dragon-2 компании Space X. В начале февраля он полетит на МКС без людей, а с пилотом – в июле. Сейчас добраться до МКС можно только российскими «Союзами».
Комментарии2
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condor00 17 января 2019 | 04:38
Успехов!
condor00 17 января 2019 | 04:47
И хотел бы с позволения аудитории сказать, что каждый житель нашей планеты Земля сопричастен ко всему здесь происходящему. И если и стоит вопрос, то о не о степени сопричастности (оно и так понятно, каждый вносит свой вклад по способности), а о его качестве. И ответить на него (О СВОЁМ КАЧЕСТВЕННОМ УЧАСТИИ; а главное в нём: с миром в сознании или без) может при желании каждый, посмотрев честно правде в глаза.