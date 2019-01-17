Первый пилотируемый корабль компании Boeing полетит к МКС в конце марта

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли. Корабль Starliner отправится на орбиту сначала в беспилотном режиме, а с экипажем – в конце августа. Раньше начнутся аналогичные испытания другого американского корабля — корабля Dragon-2 компании Space X. В начале февраля он полетит на МКС без людей, а с пилотом – в июле. Сейчас добраться до МКС можно только российскими «Союзами».