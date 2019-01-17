Министр связи самопровозглашенной ДНР подал в суд на компанию «Рамблер» и издательский дом «Аргументы недели»
Иск о защите чести и достоинства на 1 миллион рублей принял Симоновский суд Москвы. Заседание состоится 24 января. Как сообщил РИА адвокат Алексей Кузнецов, его клиент Виктор Яценко требует опровергнуть утверждения о том, что он якобы мог передавать спецслужбам Украины переговоры руководства самопровозглашенной республики.
Комментарии2
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alex_omsk1 17 января 2019 | 04:15
А че ватан в суд Северной Кореи не подал?
opiatnovyi63 17 января 2019 | 04:24
Почему не в самопровозглашённый суд?