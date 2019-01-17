Американские сенаторы хотят допросить переводчиков, которые были на встречах президентов США и России
Демократы Роберт Менендес и Джек Рид направили запрос в Белый дом. Они также хотят получить подтверждение, что Дональд Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в их пресс-службах.
Летом в Конгрессе хотели допросить синхрониста, который был на встрече двух лидеров в Хельсинки. Теперь речь идет еще и о встрече президентов в Гамбурге. Поводом стала публикация в газете «Вашингтон Пост» о том, что Трамп скрыл от сотрудников Белого дома подробности переговоров с Путиным. Президент США это опроверг
Комментарии1
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kochar 17 января 2019 | 05:21
"Поводом стала публикация в газете «ХХХ» о том, что Путин скрыл от ГосДумы подробности переговоров с Трампом. Президент России это опроверг"
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Вот и вся разница.