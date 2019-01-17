Новый адронный коллайдер в Европе будет в 4 раза больше нынешнего

Европейская организация по ядерным исследованиям накануне представила концепцию будущего ускорителя частиц, который должны запустить после окончания работы Большого адронного коллайдера. В разработке проекта участвовали с 2014 года более 1300 ученых со всего мира. В окрестностях Женевы предлагается построить круговой тоннель протяженностью 100 километров. Для сравнения – длина тоннеля Большого адронного коллайдера составляет 27 километров. Ожидается, что новый ускоритель будет работать до конца 21 века и обойдется в 15 миллиардов долларов. Аналогичный проект собирается реализовать Китай.