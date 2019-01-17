Количество погибших в результате теракта в Кении выросло до 21

В отеле в столице страны, на который накануне напали боевики, были найдены еще шесть тел. Среди погибших — американец Джейсон Спиндлер, который чудом уцелел во время теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, а также один британец, передает агентство Associated Press. 28 человек были ранены. Власти заявили, что пять нападавших были убиты, двое их возможных сообщников задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб».