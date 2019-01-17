В Бурятии глава Баргузинского района объявил режим ЧС, чтобы без конкурса заключить контракт на ремонт моста

Заказ получил знакомый чиновника. Об этом сообщили в Следственном комитете. Режим ЧС был введен в декабре 2017 года. При проверке выяснилось, что на ремонт моста потратили не полтора миллиона рублей, а 800 тысяч. Причем, мост мог обрушиться под тяжелыми грузовиками. Главу района Алексея Балуева обвинили в превышении должностных полномочий. Ему грозит срок до 7 лет.