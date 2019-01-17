В Грузии сегодня траур по погибшим в результате взрыва газа
Жертвами стали 4 человек, в том числе четырехлетний ребенок. По данным Минздрава, пострадали восемь, среди них шесть детей. Взрыв прогремел в Тбилиси накануне вечером в многоэтажном доме, который построили около года назад. Как сообщают СМИ, жильцы утром из-за сильного запаха газа вызвали сотрудников газораспределительной компании, но специалисты утечку не обнаружили
Комментарии3
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dekadik 17 января 2019 | 02:35
Это грузинский газ такой вонючий, а наш отечественный не пахнет, так что пусть переходят на Российский, он и взрывается намного лучше.
socialism 17 января 2019 | 02:54
Происходит что-то аномальное.
liquidsky__ 17 января 2019 | 02:58
Вот они- результаты реформ Мишико.