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02:13, 17 января 2019

Британский премьер призвала депутатов всех партий обсудить, как выйти из ЕС

«Наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума», — заявила Тереза Мэй. Она выступила с коротким обращением к нации вскоре после того, как парламент проголосовал против отставки ее кабинета. «За» вотум недоверия были 309 депутатов, против – 325. Вопрос вынес на голосование накануне лидер лейбористов Джереми Корбин после того, как днем ранее парламент отказался одобрить предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза.

Комментарии

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neon999 17 января 2019 | 03:10

Журналисты усердно муссируют тему голосования за отставку Терезы Мэй, пять раз на дню, но из-за чего весь этот сыр-бор, почему ее план был отвергнут, - так ни разу и не сподобились написать.

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