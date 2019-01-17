Британский премьер призвала депутатов всех партий обсудить, как выйти из ЕС

«Наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума», — заявила Тереза Мэй. Она выступила с коротким обращением к нации вскоре после того, как парламент проголосовал против отставки ее кабинета. «За» вотум недоверия были 309 депутатов, против – 325. Вопрос вынес на голосование накануне лидер лейбористов Джереми Корбин после того, как днем ранее парламент отказался одобрить предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза.