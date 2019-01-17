На Украине арестовали журналистку, которую выдворили из России
Решение вынес суд в Харькове. Журналистка Елена Бойко на родине подозревается в сепаратизме и государственной измене. Как сообщает телеканал АТН, она пыталась вернуться в Россию и написала заявление на предоставление политического убежища. Из России ее депортировали как нелегального мигранта
Комментарии9
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valeria_ilinichna 17 января 2019 | 02:34
Надо помочь!
nnikolay 17 января 2019 | 02:48
valeria_ilinichna:
Не, теперь уже не надо. Она убежища, говорят, просила, но её выдали. Видать, не своя. Русские, говорят тоже, своих не бросают. Или выдали не русские. Вот и гадай тут...
j_partizan 17 января 2019 | 03:09
nnikolay: Видать, не своя.
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Вероятно, что под "своими" подразумеваются только подельники, поэтому и выдали.
nestor199 17 января 2019 | 02:36
И чё?
nnikolay 17 января 2019 | 02:43
nestor199:
Это сигнал всем "патриотам" переключаться с антибандеровских ток-шоу на сериалы. Погуляли немного и хватит. Вон, идёт сейчас "Султан моего сердца" - там такие нарядные падишахи, наложницы, интриги.
Да ёще и сакральная жертва - теперь необандеровский режим выглядит ещё более кровавым.
Правда, это может отвлечь "патриотов" от сериалов и передачек вроде "Пусть говорят!" (или в каких там сейчас передачах народ изображают в виде стаи беспородных дворняг?).
kp6ic 17 января 2019 | 02:49
норкин не защитил((((
salut__521 17 января 2019 | 03:08
Предателей нигде не любют, в т.ч. в росрейхе...
alex362 17 января 2019 | 03:18
Ну это уже вообще! Виликая Рассея, защитник путриотов всех мастей, не только не дала убежища сбежавшей к ней от кровавой хунты журнашлюшке, но и выдворила её прямо в руки кровавых бандёровцев, которые тут же над ней цинично и надругались и засадили ей, то есть её!
И что, будете теперь требовать "свободу политзаключённой Бойко"? Или в чём ещё был смысл всей этой многоходовочки? Пока что я вижу только одно последствие - все прихлебаи из пригожинского корыта сильно призадумаются о своём будущем. Родина тебя обязательно кинет, сынок!
neon999 17 января 2019 | 03:25
Раз сепаратистка - то логично было бы в ДНР или ЛНР сбежать.
А кремлевским упырям сепаратисты нужны чтоб мутить воду в Киеве, а не в Москве.
Поэтому и отфутболили дуру.