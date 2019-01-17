Американские сенаторы хотят допросить переводчиков, которые были на встречах президентов США и России

Демократы Роберт Менендес и Джек Рид направили запрос в Белый дом. Они также хотят получить подтверждение, что Дональд Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в их пресс-службах.

Летом в Конгрессе хотели допросить синхрониста, который был на встрече двух лидеров в Хельсинки. Теперь речь идет еще и о встрече президентов в Гамбурге. Поводом стала публикация в газете «Вашингтон Пост» о том, что Трамп скрыл от сотрудников Белого дома подробности переговоров с Путиным. Президент США это опроверг.