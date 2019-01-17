Американские сенаторы хотят допросить переводчиков, которые были на встречах президентов США и России
Демократы Роберт Менендес и Джек Рид направили запрос в Белый дом. Они также хотят получить подтверждение, что Дональд Трамп надлежащим образом сохранил записи своих переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в их пресс-службах.
Летом в Конгрессе хотели допросить синхрониста, который был на встрече двух лидеров в Хельсинки. Теперь речь идет еще и о встрече президентов в Гамбурге. Поводом стала публикация в газете «Вашингтон Пост» о том, что Трамп скрыл от сотрудников Белого дома подробности переговоров с Путиным. Президент США это опроверг.
Комментарии4
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captainobvious 17 января 2019 | 02:20
надеюсь, допросы будет лично вести глава ЦРУ Джина Хаспел? ))
ох, не завидуя я этим переводчикам...
idshoohov 17 января 2019 | 03:25
"Трамп скрыл от сотрудников Белого дома подробности переговоров с Путиным. Президент США это опроверг."
Да ни о чём особом они и не говорили, как правильно утверждает Трамп.
Путин просто показал Трампу фотографию Скуратова в бане, а переводчикам не показал
neon999 17 января 2019 | 03:32
Журналисты не знают, что "опроверг" говорят, когда предоставляются какие-то доказательства обратного ?
Если говорится "нет" голословно - это называется "отверг".
Думайте, что пишете, неучи !
horseraddish 17 января 2019 | 03:47
А что, переводчики обязаны все помнить?