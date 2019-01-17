Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании

Против вотума недоверия проголосовали 325 парламентариев, 306 его поддержали. Вопрос был вынесен на голосование по инициативе лидера лейбористов Джереми Корбина. Поводом стало то, что парламент отказался утвердить сделку с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза.