Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании
Против вотума недоверия проголосовали 325 парламентариев, 306 его поддержали. Вопрос был вынесен на голосование по инициативе лидера лейбористов Джереми Корбина. Поводом стало то, что парламент отказался утвердить сделку с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза.
Комментарии2
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danko_wirda 17 января 2019 | 01:12
Ура!
neyexo 17 января 2019 | 01:32
Не Тереза
Есть разные произношения, но не Тереза
Тырыса, Тыриза, Тырыза