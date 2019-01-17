Пираты, которые захватили российских моряков, вышли на связь

Попавший в плен капитан сухогруза сказал судовладельцу, что все живы и содержатся в более-менее приличных условиях. Это рассказал ТАСС председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, переговоры с пиратами идут через британскую компанию-посредника. Сумма выкупа не называется.

В ночь на 2 января пираты напали в территориальных водах Бенина на судно под флагом Панамы. Из 24 человек были захвачены шестеро, все россияне.