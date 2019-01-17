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01:04, 17 января 2019

Пираты, которые захватили российских моряков, вышли на связь

Попавший в плен капитан сухогруза сказал судовладельцу, что все живы и содержатся в более-менее приличных условиях. Это рассказал ТАСС председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, переговоры с пиратами идут через британскую компанию-посредника. Сумма выкупа не называется.
В ночь на 2 января пираты напали в территориальных водах Бенина на судно под флагом Панамы. Из 24 человек были захвачены шестеро, все россияне.

Комментарии

5

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dominator13 17 января 2019 | 01:12

Денег нет
Но вы держитесь!

prade 17 января 2019 | 01:15

А морские дьяволы России бывают только в кино, и только в кино они спасают захваченных в плен сограждан?

prostovanya 17 января 2019 | 01:27

prade: Да в кино российском каких только чудес не увидишь: и честные, неподкупные менты, и смелые, человеколюбивые ФСБшники, и провинциалки, вместо проституток становящиеся женами олигархов, и спортсмены-вояки-космонавты - лучшиев мире!..

nestor199 17 января 2019 | 01:28

prade: Не смотрите кино на ночь.
Обычно за захваченных граждан платят выкуп.

inga_92_1 17 января 2019 | 01:21

Маня! Вперед!

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