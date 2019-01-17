Пираты, которые захватили российских моряков, вышли на связь
Попавший в плен капитан сухогруза сказал судовладельцу, что все живы и содержатся в более-менее приличных условиях. Это рассказал ТАСС председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, переговоры с пиратами идут через британскую компанию-посредника. Сумма выкупа не называется.
В ночь на 2 января пираты напали в территориальных водах Бенина на судно под флагом Панамы. Из 24 человек были захвачены шестеро, все россияне.
Комментарии5
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dominator13 17 января 2019 | 01:12
Денег нет
Но вы держитесь!
prade 17 января 2019 | 01:15
А морские дьяволы России бывают только в кино, и только в кино они спасают захваченных в плен сограждан?
prostovanya 17 января 2019 | 01:27
prade: Да в кино российском каких только чудес не увидишь: и честные, неподкупные менты, и смелые, человеколюбивые ФСБшники, и провинциалки, вместо проституток становящиеся женами олигархов, и спортсмены-вояки-космонавты - лучшиев мире!..
nestor199 17 января 2019 | 01:28
prade: Не смотрите кино на ночь.
Обычно за захваченных граждан платят выкуп.
inga_92_1 17 января 2019 | 01:21
Маня! Вперед!